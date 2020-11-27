بعد فيديو ليفاندوفسكي ... مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و دشن عدد من جمهور نادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج مصطفى محمد

- نصيحة ليك يا مصطفى محمد هتجيلك فرص كتيــــــــــرة حاول فيها واحنا فى ضهرك ومش عيب لو ضيعت المهم اننا شايفينك بتحاول وان شاء الله هتسجل او هتصنع

- حضرتك انا عايز انام بس الراجل ده مصمم يعمل عرضية بالمقاس على راس مصطفى محمد

- الزمالك بكرة هيكسب ٣ مثلًا عالرغم ان الاهلي هيبقي منافس تقيل بس مصطفي محمد بقي مهاجم مرعب بصراحة

- ابو جبل وفرجاني وبن شرقي لو فايقين هنخلص الماتش ويسلام لو مصطفي محمد فايق كمان

- #السادسه_يا_زمالك

انا صحيح زمالكاوى صميم لكن انا فى الاخر مصرى ومش مهم مين يكسب المهم اللي يسجل الاول مصطفي محمد وزيزو واوباما وبعد كدا بن شرقي واونجم

تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وجاء الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 30 ثانية حيث ظهر من خلاله ليفاندوفسكي يدعم مصطفى محمد قائلًا: "كل الدعم لمصطفى محمد في النهائي".