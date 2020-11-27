بعد فيديو ليفاندوفسكي ... مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا

تصدر مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد
- نصيحة ليك يا مصطفى محمد هتجيلك فرص كتيــــــــــرة حاول فيها واحنا فى ضهرك ومش عيب لو ضيعت المهم اننا شايفينك بتحاول وان شاء الله هتسجل او هتصنع
- حضرتك انا عايز انام بس الراجل ده مصمم يعمل عرضية بالمقاس على راس مصطفى محمد
- الزمالك بكرة هيكسب ٣ مثلًا عالرغم ان الاهلي هيبقي منافس تقيل بس مصطفي محمد بقي مهاجم مرعب بصراحة
- ابو جبل وفرجاني وبن شرقي لو فايقين هنخلص الماتش ويسلام لو مصطفي محمد فايق كمان
- #السادسه_يا_زمالك
انا صحيح زمالكاوى صميم لكن انا فى الاخر مصرى ومش مهم مين يكسب المهم اللي يسجل الاول مصطفي محمد وزيزو واوباما وبعد كدا بن شرقي واونجم
تداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.
وجاء الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 30 ثانية حيث ظهر من خلاله ليفاندوفسكي يدعم مصطفى محمد قائلًا: "كل الدعم لمصطفى محمد في النهائي".
ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك اليوم على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.
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