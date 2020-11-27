نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الفريجيدير نجم الزمالك: كنا نذهب لتناول الغداء في الأهلي| فيديو

تحدث أحمد مصطفى نجم نادي الزمالك السابق والمعروف باسم الفريجيدير عن أهمية لقاء القطبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا وضخامة الحدث، مؤكدا أنه شي مفرح أن يصل فريقان من مصر إلى نهائي قاري كبير وان البطولة في النهاية ستكون مصرية وهو انتصار عظيم لمصر.

وأكد أن نجوم الكرة المصرية في الماضي الجميل لم يكن بينهم اي أزمات شخصية وكانت الروح الرياضية هي السائدة دائما، وقال كنا نلعب في المنتخب ونذهب لتناول الغذاء في النادي الأهلي، وتمنى أن تعود هذه الروح بين اللاعبين.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج خلال تلبية نجوم الكرة المصرية لدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق في فترة الستينات والسبعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلى والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، في أحد الأماكن العامة ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام.

ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة

وحضر من نجوم الكرة المصرية ، من الأهلي طه الطوخي وطه اسماعيل وعزت أبو الروس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك ومن الزمالك أحمد مصطفى ، ومن الترسانة مصطفى رياض ومحمود حسن ، ومن الاتحاد السكندري ريعو ، ومن طنطا السيد محمد الشهير بـزقلط

وقد انطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية حينما يلتقيان مساء اليوم الجمعة ، على ستاد القاهرة..