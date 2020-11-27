"أرقام مميزة" .. ماذا قدم الزمالك في دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.

وعرض الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "الكاف" أرقاما مميزة حيث يملك خالي من الهزيمة طيلة 9 مباريات، سوى مباراة وحيدة خسرها الفريق، إذ فاز الفريق في 5 مباريات، وجاءت نتيجة 3 مباريات بالتعادل.

وعلى صعيد المباريات التي أقيمت في مصر، لم يتلقى الزمالك أي هزيمة خلال آخر 15 مباراة له في دوري الأبطال، إذ فاز الفريق في 12 مباراة، وتعادل في 3 مباريات.

ومن الناحية التهديفية، استطاع لاعبو الزمالك التسجيل في 17 مباراة خلال آخر 18 مباراة خاضها الفريق على ملعبه، في بطولة دوري الأبطال.

بينما حافظ الفريق على نظافة شباكه خلال 11 مباراة، من بين المباريات الـ18 الأخيرة له في البطولة، على ملعبه في مصر.

ومن جانب اللاعبين، فيعد المغربي أشرف بن شرقي، هو الأبرز من حيث المساهمة التهديفية، إذ ساهم اللاعب بشكل مباشر، في 7 أهداف، بتسجيل 5 أهداف، وصناعة هدفين.