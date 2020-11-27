نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موقف مؤمن زكريا من حضور نهائي افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، موقف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي من حضور اللقاء وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

وقال فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن وليد العطار المدير التنفيذي لإتحاد الكرة يتواصل مع مؤمن في الساعات الماضية من أجل تنسيق حضوره للمباراة خاصة وان الإتحاد الأفريقي هو صاحب الدعوة كنوع من التكريم له وللمغربي محمد التيمومي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.