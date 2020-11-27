نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون، يوم الأحد 29 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين أرسنال وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق الجانرز الفوز بالأمس على مولده، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.