نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة إتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الاهلي والزمالك سيحضر المباراة من الملعب وتم إستخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأوضح فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه وفقا لخطاب اللجنة الاوليمبية المصرية بخصوص رئيس نادي الزمالك ، فلن يحضر المباراة - مع التشديد على احترامه للجميع – مع توجيه الدعوة لـ"ممثل" عن رئيس النادي وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبة المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي