نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: إصابات كورونا ستؤثر على القطبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد نجم الاهلي السابق ان علاقة المدرب باللاعبين عندما تكون جيدة تنهي التوتر لاسيما فى المباريات الهامة والمصيرية.

وقال السيد فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "المدير الفني عندما يكون متوتر يجعل اللاعبين فى حالة توتر شديدة خلال المباريات وهذا أمر خاطيء ويجب أن يخرج المدرب اللاعبين من هذه الحالة من أجل اللعب بشكل جيد".

وعن حالة القطبين: "الاهلي خسر ديانج بسبب كورونا والزمالك فقد 3 لاعبين أساسيين داخل الفريق وباتشيكو سيضطر إلى إحداث تغييرات فى التشكيل".