الأهلي أم الزمالك؟ .. تعرف على الفريق الأغلى قبل نهائي القرن

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائي محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وتقام اليوم، الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك إضافة إلى مباريات الدوري السعودي والإنجليزي.