نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر، لقاء يجمع بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتواجه بها فريقين من دولة واحدة في تاريخ تلك البطولة.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيل التالي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن.

بينما من المحتمل أن يبدأ جيمي باتشيكو، مدرب الزمالك، بالتشكيل التالي.

في حراسة المرمى: محمد أبو جيل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد