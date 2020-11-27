دوري أبطال إفريقيا.. نجم طنطا السابق: وصول الأهلي والزمالك للنهائي فخر لمصر| فيديو

أشاد السيد محمد الشهير بزقلط أحد أهم نجوم الدوري العام ولاعب نادي طنطا في الستينات بوصول الأهلي والزمالك إلى نهائي البطولة الأهم والأشهر في القارة.

وقال زقلط إنه فخر عظيم للكرة المصرية أن يكون النهائي مصري خالص بين أهم وأكبر فريقين في الشرق الأوسط ، وعلى الجميع ان يبذل قصارى جهده لخروج المباراة بالشكل اللائق بمصر، مؤكدا أن الفوز لأي فريق أو الخسارة لن تكون الأخيرة وهناك العديد من البطولات ستجمع الثنائي ، وسيتوجان بالعديد من البطولات فيما بعد وعلى الجماهير أن تعي أن هذه هي الرياضة وكرة القدم.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لصدى البلد خلال تلبية نجوم الكرة المصرية لدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق في فترة الستينات والسبعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام.

ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة

وحضر من نجوم الكرة المصرية ، من الأهلي طه الطوخي وطه اسماعيل وعزت أبو الروس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك ومن الزمالك أحمد مصطفى ، ومن الترسانة مصطفى رياض ومحمود حسن ، ومن الاتحاد السكندري ريعو ، ومن طنطا السيد محمد الشهير بـزقلط

وقد انطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية حينما يلتقيان مساء اليوم الجمعة ، على ستاد القاهرة.