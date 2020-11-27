نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ،مباراة قوية أمام الزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة بنهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة .

وأنهى الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين.

وكان قد حقق الأهلي الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون هناك مفاجأة بتشكيل النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بمشاركة رامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من ياسر إبراهيم.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

في خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن.