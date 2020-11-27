نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فتحي مبروك: سمعة مصر في رقبة لاعبي الأهلي والزمالك| فيديو

تحدث فتحي مبروك أحد نجوم الأهلي ومدربه السابق ومدرب الفراعنة في عصر الراحل محمود الجوهري عن أهمية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة.

وأكد على ضرورة أن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية لأنها بالطبع واجه لمصر أمام العالم فهو حدث نادر التكرار ووجه الشكر لكل أصدقائه من لاعبي الزمالك خلال حقبة الستينات وقال انه زمن جميل ورائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى لاعبي القطبين أن يضعوا سمعة ناديهم الكبيرة فوق كل اعتبار.