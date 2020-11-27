نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فتحي مبروك: سمعة مصر في رقبة لاعبي الأهلي والزمالك| فيديو

تحدث فتحي مبروك أحد نجوم الأهلي ومدربه السابق ومدرب الفراعنة في عصر الراحل محمود الجوهري عن أهمية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة.
وأكد على ضرورة أن تخرج المباراة في إطار الروح الرياضية لأنها بالطبع واجه لمصر أمام العالم فهو حدث نادر التكرار ووجه الشكر لكل أصدقائه من لاعبي الزمالك خلال حقبة الستينات وقال انه زمن جميل ورائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى وعلى لاعبي القطبين أن يضعوا سمعة ناديهم الكبيرة فوق كل اعتبار.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لصدى البلد خلال تلبية نجوم الكرة المصرية لدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق في فترة الستينات والسبعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام.
ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري ابطال افريقيا بإستاد القاهرة
وحضر من نجوم الكرة المصرية ، من الأهلي طه الطوخي وطه اسماعيل وعزت أبو الروس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك ومن الزمالك أحمد مصطفى ، ومن الترسانة مصطفى رياض ومحمود حسن ، ومن الاتحاد السكندري ريعو ، ومن طنطا السيد محمد الشهير بـزقلط
وقد انطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب ، وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية حينما يلتقيان مساء اليوم الجمعة ، على ستاد القاهرة..
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