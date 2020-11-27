نهائي القرن.. الأهلي يتصدر قائمة الأكثر تتويجا بدوري الأبطال والزمالك في المركز الثاني

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية قمة نارية بين فريقي الأهلي والزمالك اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الزمالك:

يسعى الأهلي مباراة اليوم بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسياني لاقتناص الفوز من الفارس الأبيض في مباراة اليوم، والتتويج باللقب الغائب منذ 2013.

ويحلم موسيماني بمواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث سيصبح أول مدرب أفريقي في التاريخ يتوج بالأميرة السمراء مع الأهلي.

وتولى موسيماني تدريب الأهلي مطلع شهر أكتوب الماضي، خلفا للسويسري رينيه فايلر التي رحل عن القلعة الحمراء لظروف أسرية.

أما الزمالك فيطمح الليلة في إنهاء صيام 18 عاما، بدون معانقة الأميرة السمراء، حيث كان آخر تتويج في موسم 2002، على حساب الرجاء المغربي.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيلتقي فيها موسيماني مدرب الأهلي مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وجها لوجه.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد اكتساح الوداد المغربي بنتيجة 5 - 1، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويحل الزمالك في المركز الثاني بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

غيابات الأهلي والزمالك:

ويفقتد الأهلي لخدمات كلا من أليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما سيغيب عن الزمالك محمود حمدي الونش ويوسف أوباما وعبد الجمعة لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي لعدم تعافيه من إصابة الكتف، التي تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة، بمسابقة الدوري، والتي أنتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الفارس الأبيض.

غياب الجماهير:

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب فيروس كورونا.

الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا:

1- الأهلي 8 ألقاب

2- الزمالك: 5 ألقاب

3- مازيمبي الكونغولي 5 ألقاب

4- الترجي التونسي: 4 مرات

5- هافيا كونكاري: 3 ألقاب

6 - الرجاء المغربي: 3 ألقاب

7- كانون ياوندي: 3 ألقاب