قبل نهائي القرن.. الأهلي يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية للاعبين

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي القرن.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات أن تايم سبوت الأرضي، وبي إن سبورت 1 و 7.

الأهلي ضد الزمالك:

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبدالشافي بسبب إصابة الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على

الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

وستتقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بسبب فيروس كورونا.

القيمة التسويقية للأهلي والزمالك:

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 28.25 مليون يورو " 527 مليون جنيه مصري"، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالم، بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 24.5 مليون يوور " 457 مليون جنيه مصري" .