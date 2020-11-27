شوقى غريب: الفائز من نهائى القرن مصر ودعونا نحتفل بدون تعصب

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة الأهلى مع الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة فى النهائى الملقب بنهائى القرن خاصة أنها المرة الأولى التى يتواجد فيها فريقان من بلد واحد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أنه أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية، وأن الأهلى والزمالك سواء كجماهير أو لاعبين أو على مستوى الجهاز الإدارى، فالجميع فى النهاية من أبناء مصر وأبناء مصر لا يجب أن يكون بينهم أى مشاحنات، وأن روح التشجيع والرياضة تدعونا جميعا أن نتعامل بأخلاق جيدة وننبذ التعصب.

وأضاف غريب أن مبادرة لا للتعصب مهمة للغاية وكان هناك حاجة لها لنبذ هذه الممارسة وخاصة فى مباريات الكرة، موضحة أن الجمهور بحاجة لازدياد الوعى فى تقبل روح الخسارة وتفهم طبيعة المنافسة والتى يمكن أن تكون اليوم الخاسر والغد فائز وهو ما يتطلب ضرورة الرقى فى التشجيع.

ولفت المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى إلى أن نبذ التعصب فى الكرة سيسهم فى نقله لكافة المجالات الآخرى وعدم التمسك بالرأى والتى تؤثر على المجتمع كله ، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام عليها دور كبير فى ضبط الأداء لنبذ التعصب، فالإعلام عليه دور كبير فى هذا الصدد، يجب الحرص على البعد عن استخدام بعض المصطلحات والمفردات التى قد تكون سببا فى شحن جمهور على الأخر وهذا يؤكد أن ضبط النفس مطلوب من الجميع الجمهور واللاعبين والجهاز الإدارى فى نفس الوقت لخروج المباراة النهائية بشكل يليق باسم مصر ومكانتها الإفريقية والعالمية والكرة المصرية.