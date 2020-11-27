مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .
ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.
وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .
وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " .
و يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية :
التردد الأرضى : ديجيتال.
التردد : UHF 32.
أو يمكن الضبط كالتالى :
التردد الأرضى : الانالوج.
التردد : UHF 9.
وهنا طريقة لتحويل الدش إلى إريال أرضي دون الحاجة لشرائه،عن طريق شراء محول وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال.
وتتراوح أسعار المحول الذى يقوم بتحويل الدش العادى إلى إريال من 5 جنيهات لـ10 جنيهات.
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