بـ5 جنيهات.. طريقة تحويل الدش لـ إريل لمشاهدة نهائي القرن مجانا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك اليوم الجمعة على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.
وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى".
ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية :
التردد الأرضى : ديجيتال.
التردد : UHF 32.
أو يمكن الضبط كالتالى :
التردد الأرضى : الانالوج.
التردد : UHF 9.
ونستعرض طريقة بسيطة لتحويل الدش إلى إريال أرضي دون الحاجة لشرائه،عن طريق شراء محول وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال.
وتتراوح أسعار المحول الذى يقوم بتحويل الدش العادى إلى إريال من 5 جنيهات لـ10 جنيهات.
ويعد لقاء القمة الأول من نوعه في نهائي بطولة افريقيا حيث لم يصادف ان تقابل فريقين من نفس البلد منذ عام 1964 .
ويعد النادي الاهلي على فريق قيمة تسويقية في نهائي القرن حيث بلغت القيمة 18.93 مليون يورو بينما بلغت قيمة الزمالك التسويقية 15.93 مليون يورو وتبلغ القيمة السوقية للدورى المصري 118.4 مليون يورو
وتصدر فرجاني ساسي قائمة أغلى لاعب في نهائي القرن حيث بلغت القيمة التسويقية للاعب التونسي 2 مليون يورو وجاء محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في المركز الثاني بقيمة 1.7 مليون يورو
وفي المركز الثالث التونسي علي معلول لاعب الاهلي بقيمة 1.4 مليون يورو وخلفه طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك بقيمة 1.2 مليون يورو ، فيما جاء المحترف النيجيري جونيور اجاي في المركز الخامس بقيمة 1.2 مليون يورو متساويا مع محمود كهربا وعمرو السولية وحسين الشحات.
وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " .
ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى
الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول
الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى "قفشه" - حسين الشحات
الهجوم: جونيور أجاي - مروان محسن
ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الليلة كالاتي
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر
الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقي
الهجوم: مصطفى محمد
ويحلم موسيماني بمواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث سيصبح أول مدرب أفريقي في التاريخ يتوج بالأميرة السمراء مع الأهلي.
أما الزمالك فيطمح الليلة في إنهاء صيام 18 عاما، بدون معانقة الأميرة السمراء، حيث كان آخر تتويج في موسم 2002، على حساب الرجاء المغربي.
وتعد هذه المرة الأولى التي سيلتقي فيها موسيماني مدرب الأهلي مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وجها لوجه.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد اكتساح الوداد المغربي بنتيجة 5 - 1، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويحل الزمالك في المركز الثاني بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ5 جنيهات.. طريقة تحويل الدش لـ إريل لمشاهدة نهائي القرن مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.