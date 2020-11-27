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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من المتابعين عن كيفية تحويل الدش إلي اريال لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر إقامتها اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتحظي هذة المباراة بأهمية كبيرة لمشجعي الفريقيين العريقين وخاصة أنه لأول مرة في التاريخ سوف يجمعهما لقاء في نهائي البطولة القارية الأغلي والتي يحلم الفريقين باقتناصها ويعتبر ناديي الأهلي والزمالك هما أكثر الأندية الأفريقية تتويجا بالبطولة حيث حقق النادي الأهلي البطولة 8 مرات بينما فاز نادي الزمالك بالبطولة 5 مرات ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريا علي مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة كما سوف تذاع داخل مصر علي التلفزيون الأرضي علي قناة أون تايم سبورت الأرضي.

كيفية تحويل الدش إلي اريال لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي القرن

إليكم متابعينا الأعزاء طريقة تحويل الدش إلي إريال لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي القرن بأبسط الطرق لمشاهدة المبارة داخل بيتك وبأفضل صورة وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

شراء وصلة لتحويل طبق الدش لإريال من محلات الأجهزة الكهربائية

تركيبها علي السلك القادم من الطبق ( LNB )

يتم وضعها في مدخل استقبال اشارة الاريال ( RF ) في التلفزيون

عمل بحث علي القنوات الأرضية من خلال التلفزيون فيتم التقاط قنوات التلفزيون الارضي الأساسية ويتوقف ذلك علي قوة اشارة البث الأرضي

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تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بأفضل جودة

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مشاهدة الدربي المنتظر بين النادي الأهلي و نادي الزمالك في مباراة للتاريخ في نهائي البطولة القارية الأقوي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي في التاريخ ومن المنتظر أن تبث المباراة داخل مصر علي التلفزيون الأرضي علي قناة أون تايم سبورت واليكم متابعينا تردد القناة:

التردد الارضى .. ديجيتال

التردد : UHF 32.

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضى ..الأنالوج

التردد : UHF 9.