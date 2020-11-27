نهائي افريقيا ..دقيقة حداد على روح مارادونا قبل انطلاق مباراة الاهلي والزمالك

استقر الاتحاد الأفريقي على كرة القدم، على وقوف لاعبو الأهلي والزمالك دقيقة حداد على روح الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان دييجو مارادونا، رحل عن عالمنا، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الكاف قرر وقوف لاعبو الأهلي والزملك دقيقة حداد على روح مارادونا، قبل مباراة اليوم.

ويعد دييجو أرماندو مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ،حيث ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986. ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين عدد آخر وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم. وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز. في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.