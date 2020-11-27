حسام البدري يطالب جماهير الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية العالية

يلتقى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فريقي الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا باستاد القاهرة فى النهائى الملقب بنهائى القرن خاصة أنها المرة الأولى التى يلتقي فيها فريقان من بلد واحد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول إن مبادرة لا للتعصب أثبتت نجاحها وذلك عبر الحملات الواعية التى رآها الجميع من نجوم الأهلى والزمالك والتأكيد على أنهم يجمعهم نسيج واحد هو حب الوطن، لافتا إلى المبادرات السابقة لم تلق صدىً وأُطلقت دون جدوى، ولكن مبادرة لا للتعصب حققت أهدافها بشكل كبير وأصبحت واقعا ملموسا بين الكثير من الناس.

وأشاد البدرى أيضا بجهود وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، معتبرا أن روحه الشابة وتقديم أكثر من آلية لتفعيل المبادرة كان سببًا في نجاحها بشكل كبير مثنيا على الدور الإعلامى القوى الذي تبناه كبار النقاد الرياضيين عبر كافة وسائل الإعلام مشددا على أن المبادرة التي تبنتها الوزارة تعمل علي عدة محاور، الأولى منها هي نشر الوعي بين المواطنين لنبذ التعصب والبعد عن الكراهية ونشر قيم التسامح في مختلف المجالات بين الناس.

وأضاف أن الوزارة بأكملها عملت علي قدم وساق من أجل رفع درجات الوعي لدى المواطن المصرى للعمل على الحد من الكراهية مع وضع ثوابت واضحة ومحددة يتم الالتزام بها والعمل بها، الأمر الذي يتم بتضافر كل الجهود مع وزارة الشباب والرياضة من أجل نشر المبادرة ورفع الوعي لدي الجماهير.

وقال إن الكرة المصرية أصبحت محط أنظار العديد من الدول على مستوى العالم،.. والعالم كله يتابع الكرة المصرية .. وهذا يعود لما يخرج من الأندية من مواهب كبيرة استطاعت أن تحظى باهتمام عالمى ولعل محمد صلاح وتريزيجيه والننى وغيرهم من اللاعبين خير مثال على ذلك، هذا كله يتطلب التحلى بالروح الرياضية العالية خلال هذا اللقاء، ودائما الرياضية لابد من فائز وخاسر، وهذا هو حال الرياضة على مر التاريخ لا فوز دائم ولا هزيمة دائمة أيضا، متابعا:" نقول للفائز مبروك والخاسر هارد لك".