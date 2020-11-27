وزير الرياضة لفريقي الأهلي والزمالك: العبوا من أجل مصر

وجه د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رسالة مهمة إلى لاعبى الأهلى والزمالك وجماهيرهما قبل نهائى القرن اليوم بدورى أبطال أفريقيا مؤكدا أن الفائز الكبير من النهائى هو مصر خاصة أنها المرة الأولى التى يتواجد فيها فريقين من بلد واحد فى نهائى أفريقيا.

وقال فى رسالته للاعبين فى تصريحاته الخاصة: العبوا من أجل مصر وقدموا صورة حضارية عن مصر وقيمتها العالية التى استطاعت أن تخطو خطوات كبرى فى ظل القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح وزير الرياضة أن الرياضة دائما مكسب وخسارة وعلينا جميعا التحلى بالروح الرياضية التى ينبغى أن تكون العنوان الرئيسى لأى نشاط رياضى.

وأشار الوزير إلى أن تأهل الأهلى والزمالك إلى النهائى حدث تاريخى علينا جميعا ان نفخر به لكونه يؤكد ريادة مصر الأفريقية الرياضية وتصدرها لكافة البطولات على كافة المستويات وعلى الجميع التأكيد على قيمة مصر وريادتها العالية دائما.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل . وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " . وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي صباح غد لتحديد موقفه. واستقر الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على الدفع برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد. وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة. وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة الغد للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية. وأعلن الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك إلى الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومن المقرر أن يكون المغربي رضوان جيد حكم الفيديو والزامبي سيكازوى حكما رابعا

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