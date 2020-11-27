الأهلي يستعد لاستقبال أعضائه بشاشات عملاقة لمتابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أنهى النادي الأهلي تجهيزات خاصة في مختلف فروعه بتنظيم أماكن مخصصة للأعضاء لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وقد حرص مسؤولو القلعة الحمراء على تجهيز عدة أماكن مزودة بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة نظرا لعدم السماح للجماهير أو توافر دعوات للمباراة وفقا للتعليمات الأمنية والطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وشهدت الأماكن المخصصة للأعضاء في النادي الأهلي تعقيم شامل استعدادا لاستقبالهم مع التشديد على ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقد اجتماعًا تنسيقيًا مساء أمس الخميس بمقر الوزارة مع جميع المعنيين بمباراة نهائى بطولة دورى الأبطال الأفريقية للتأكيد على عدم وجود أي تذاكر أو دعوات تخص المباراة والتشديد على قصر حضور المباراة للوفود الرسمية على أن تكون بكشوف معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره المسئول عن تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومعتمدة من الجهات الأمنية المصرية.

كما تضمن الاجتماع بحث كافة الاستعدادات الخاصة بإستاد القاهرة الدولى والإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية لوزارة الصحة المصرية سواء للحضور أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والمنظمين للمباراة.

وحضر الاجتماع كل من عبد المنعم باح القائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة واللواء على درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادى واللواء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير واللواء مصطفى كمال نائب رئيس الشركة الأفريقية للأمن وممثلين عن وزارة الصحة المصرية.

وقد نفت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق قطعيا جميع ما تداولته بعض وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تذاكر أو دعوات بالوزارة يتم توزيعها على الجماهير لحضور مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، وأن المباراة ستقام بدون جماهير حسب قرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفى ضوء الالتزام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وتؤكد الوزارة أن تنظيم هذا الحدث الهام يخص بالأساس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم علما بأن الوزارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية بتنظيم هذا الحدث الإفريقي التاريخي لضمان خروجه بالشكل اللائق والمشرف وبما يتناسب مع سمعة وريادة المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية