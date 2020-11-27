قبل نهائي القرن.. "كباتن" رفعوا كأس أفريقيا لـ الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة الافريقية الى استاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء لمتابعة نهائي القرن الافريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحلم جميع اللاعبين بتتويج مشواره مع كرة القدم بالبطولة الأغلى في تاريخ القارة السمراء اليوم وكتابه اسمه وسط الاساطير بالحصول علي بطولة دوري ابطال افريقيا.

ويعرض لكم دوت الخليج كباتن الأهلي والزمالك في البطولات الافريقية السابقة :

- كانت أول بطولة دورى ابطال افريقيا لـ النادي الاهلي بمسماها القديم كأس أفريقيا للأندية البطلة لعام 1982 وحقق الأحمر اللقب على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني .

حقق النادي الأهلي الفوز علي الفريق الغاني بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

حمل الكأس الاول للنادي الاهلي قائده في ذلك الوقت مصطفى يونس

- وفي عام 1987 حمل كابتن النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته الحالي محمود الخطيب كأس بطولة دورى ابطال افريقيا بعد الفوز علي الهلال السوداني

- كما رفع وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي كأس البطولة لعام 2001 بعد الفوز علي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي

- البطولة الرابعة للنادي الأهلي حملها كابتن هادي خشبة عام 2005 بعد الفوز علي النجم الساحلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

-بينما نجح شادي محمد قائد النادي الأهلي في التتويج ببطولتى دورى ابطال افريقيا أعوام 2006 و2008

وترتبط بطولة أفريقيا لعام 2006 بذكري قوية داخل أذهان جماهير الأهلي حيث نجح أبو تريكة أسطورة الفريق في إحراز هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 91 من زمن المباراة أمام الصفاقسي التونسي بيسارية قوية سكنت شباك الحارس .

-الكابيتانو حسام غالي نجح في التتويج ببطولة افريقيا لعام 2012 بعد الفوز علي الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .

- وكانت آخر بطولة للنادي الأهلي تحت قيادة الكابتن وائل جمعه عام 2013 بعد الفوز علي اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 ومنذ ذلك الوقت لم ينجح الأحمر في التتويج باللقب مرة أخرى

-يعد وائل جمعة أكثر اللاعبين تتويجا ببطولة افريقيا حيث حصل علي اللقب 6 مرات اعوام 2001-2005-2006-2008-2012-2013 .

نادي الزمالك نجح في الحصول علي بطولة افريقيا 5 مرات سابقة آخرها عام 2002

-وكانت أول بطولة لنادي الزمالك عام 1984 وحملها فاروق جعفر بعد الفوز على شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد

- وفي عام 1986 نجح الزمالك في تحقق بطولة أفريقيا تحت قيادة الكابتن ابراهيم يوسف بعد الفوز علي أفريكا سبورتس بطل ساحل العاج بركلات الترجيح

-وكانت ثالث بطولة لنادي الزمالك عام 1993 بالفوز علي فريق أشانتي كوتوكو الغاني بركلات الترجيح

- ونجح إسماعيل يوسف قائد الزمالك عام 1996 بالفوز علي فريق شوتينغ ستارز النيجيري بركلات الترجيح

-وكانت آخر بطولة لنادي الزمالك عام 2002 ورفعها حازم امام بعد الفوز علي فريق الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد .