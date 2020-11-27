مدرب منتخب فلسطين عن نهائي القرن: لا توجد أفضلية لأي فريق على الآخر

وجه الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين رسالة لجماهير الأهلي والزمالك، قبل مباراة الليلة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال نور الدين ولد علي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": "للأسف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام بدون الجماهير، طريقة تحفيز الجماهير المصري دائما تؤثر على مجريات المباراة، لكن أتمنى أن يقدم لاعبو الأهلي والزمالك مباراة كبيرة لنا اليوم".

وأضاف: "نهائي الأهلي والزمالك هو شرف للكرة المصرية، وأتمنى التوفيق لكلا الفريقين اللذان يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة".

وتابع: "من وجهة نظري لا توجد أفضلية لأي فريق على الآخر في مباراة اليوم.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم. وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز. في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف. وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين. ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب فيروس كورونا. ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

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