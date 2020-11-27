الأهلي ضد الزمالك.. ماذا قالت الصحف العالمية والعربية عن نهائي القرن؟

سلطت الصحف العالمية والعربية الضوء على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة، مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.