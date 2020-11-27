الأهلي ضد الزمالك.. ماذا قالت الصحف العالمية والعربية عن نهائي القرن؟

سلطت الصحف العالمية والعربية الضوء على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة، مساء، على ستاد القاهرة الدولي.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.
وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.
في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستعرض" " دوت الخليج" أبرز عناوين الصحف العالمية والعربية الخاصة بنهائي القرن بين الأهلي والزمالك:
أس الإسبانية:
- الأهلي يواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ
- نهائي دوري أبطال أفريقيا خلف العناوين المغلقة
بي بي سي:
- دوري أبطال أفريقيا: الأهلي والزمالك بصدد صنع التاريخ
الرياضية السعودية:
- الزمالك يتحفز بالثلاثية في نهائي دوري أبطال أفريقيا
- الأهلي يراهن على القوة الهجومية أمام الزمالك
الشرق الأوسط السعودية:
- نهائي أفريقي تاريخي بين الأهلي والزمالك
هسبريس المغربية:
- مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك بدون جماهير
ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين
طاقم تحكيم المباراة:
ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
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