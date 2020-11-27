إبراهيم نور الدين حكما رابعا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

اختارت لجنة حكام الاتحاد الافريقي برئاسة ساليستن الروندى الحكم الدولى المصري ابراهيم نورالدين حكما رابعا لمباراة القرن بين فريقي الأهلى والزمالك في نهائي دورى ابطال افريقيا.

ويلتقى اليوم باستاد القاهرة في الساعة 9 مساء، نادى الزمالك غريمه التقليدي النادى الأهلي على ملعب استاد القاهرة فى إطار نهائى دورى ابطال افريقيا.

ويدير المباراة الطاقم الجزائري المعين للمباراة بقيادة الجزائري مصطفى غربال.

وجاء اختيار كاف لنورالدين لخبراته الكبيره فى ادارة المباريات الصعبه ولقوة شخصيته.

جدير بالذكر أن نورالدين هو الحكم العربي والافريقي الوحيد فى هذا الجيل الدولى الذى ادار مباراة الاهلى والزمالك وكان ذلك عام 2014.

ومثل مصر فى 10بطولات قاريه وعالمية،منها كاس الامم الافريقية 2019فى مصروكاس العالم العسكرية2018 بسلطنه عمان وهو احد.حكام النخبه A بالاتحاد الافريقي.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه رسالة مهمة الى لاعبى الأهلى والزمالك وجماهيرهما قبل نهائى القرن اليوم بدورى أبطال افريقيا مؤكدا أن الفائز الكبير من النهائى هو مصر خاصة أنها المرة الاولى التى يتواجد فيها فريقين من بلد واحد فى نهائى افريقيا .

وقال فى رسالته للاعبين فى تصريحاته الخاصة : العبوا من أجل مصر وقدموا صورة حضارية عن مصر وقيمتها العالية التى استطاعت أن تخطو خطوات كبرى فى ظل القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

واوضح وزير الرياضة أن الرياضة دائما مكسب وخسارة وعلينا جميعا التحلى بالروح الرياضية التى ينبغى أن تكون العنوان الرئيسى لاى نشاط رياضى .

وأشار الوزير الى أن تأهل الأهلى والزمالك الى النهائى حدث تاريخى علينا جميعا ان نفخر به لكونه يؤكد ريادة مصر الافريقية الرياضية وتصدرها لكافة البطولات على كافة المستويات وعلى الجميع التأكيد على قيمة مصر وريادتها العالية دائما