نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المرشحين لرئاسة نادي برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري انتخابات نادى برشلونة الإسباني فى شهر يناير المقبل 2021 لتحديد رئاسة النادي بعد تقديم جوزيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته استقالته. ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي ‏قائمة المرشحين للانتخابات حتي الآن كالتالي: لابورتا فيكتور فونت تشافي فيلاجوانا توني فريشا أميلي روسود جوردي فاري بينيديتو فيرنانديز الا بيري ريرا خوان روسيل تيو فاجا ويعاني نادي برشلونة من أزمة هذا الموسم فى تراجع المستوي الفني والإداري مما ادي الي الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة للنادي الكتالوني.