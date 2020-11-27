نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقى إصابة الحكم الرابع الزامبى ‏جانى سيكازوى فى مباراة الزمالك والأهلى بفيروس كورونا والتي مقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وفام الكاف باختيار الحكم المصرى الدولى إبراهيم نور الدين كحكم رابع فى مباراة نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلى، وأخطر الاتحاد الأفريقى، مسئولو اتحاد الكرة باختيار الدولي نور الدين وتم إخطاره بالتواجد في الملعب.

وسبق لإبراهيم نور الدين الحكم الدولي إدارة قمة الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري.

وأختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام اليوم على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الاهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي .

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال:

- ولد مصطفى غربال في 1985 ويبلغ من العمر 35 عاما

- بدأ مسيرته مع التحكيم عام يونيو 2011

- دخل القائمة الدولية 2014

- يعمل فنى تكنولوجيا الاسنان

- عائد من الإصابة بفيروس كورونا حيث تعافى خلال الأيام الماضية

- أدار مباراة واحدة للأهلى في دورى الابطال عام 2018 وفاز الأحمر

- أدار مباراة للزمالك في دورى الابطال عام 2014 وانتهت بالتعادل السلبى

- تولى إدارة مباراة المصرى والهلال السودانى عام 2018 بالكونفدرالية وانتهت بهدف لكل فريق

- تواجد ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر .

- ظهر حكما للفار في لقاء الاهلى و الوداد في نصف نهائي النسخة الحالية وفاز الأحمر

- تولى مباراة الزمالك والرجاء حكما للفار و فاز الأبيض