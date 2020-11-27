الرياضة

الخطيب.. العامل المشترك في فوز الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - فازت الأندية المصرية بأربعة عشر بطولة طوال تاريخ دوري أبطال أفريقيا و ساعات قليلة و يحسم اللقب الخامس عشرة لمصر بعد أن نجح الأهلي و الزمالك في الوصول لنهائي كأس دوري أبطال أفريقيا و لأول مرة في تاريخ البطولة أن يتواجد فريقين من دولة واحدة ، و نجح الأهلي في الفوز بثماني ألقاب و الزمالك بخمس ألقاب و الإسماعيلي بلقب وحيد.

حيث فاز الأهلي باللقب في أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 ) و حصل علي الوصافة أربع مرات في أعوام(1983، 2007، 2017، 2018 ).

بينما حقق الزمالك اللقب خمس مرات في أعوام (1984، 1986، 1993، 1996، 2002 ) ، بينما حصل علي الوصافة مرتين في (1994، 2016).

وحقق الإسماعيلي اللقب في عام 1969 و حقق الوصافة في عام 2003 .

بطولة هذا العام قد تشهد سطر محمود الخطيب لسطر جديد في التاريخ ليصبح أول لاعب و رئيس نادي يحقق لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي بعد أن حقق البطولة كلاعب في عامي 1982 و 1987 تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، و في بطولة 2001 كان الخطيب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، بينما حقق بطولات 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 و هو نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت .

الخطيب قد ساهم في كل بطولات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ليتبقي له الفوز باللقب كرئيس للنادي ، ساعات معدودة تتبقي أمام بيبو ليدخل التاريخ أكثر و أكثر ليصبح الوحيد الذي حقق اللقب كلاعب و إداري و رئيس نادي في تاريخ القارة السمراء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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