أمير عزمي: شراسة هجوم الزمالك ترجح كفته أمام الاهلي فى نهائي الأبطال

أكد أمير عزمى مجاهد مدرب نادى الزمالك السابق أن شراسة هجوم الفارس الأبيض ترجح كفة القلعة البيضاء فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة.

ويلتقى فريقى الأهلى والزمالك فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا.

قال أمير عزمى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا صعبة وقوية والزمالك يمتلك حلول فردية ولاعبين مميزين عن الأهلي فى خط الهجوم.

أضاف : خطوط منتصف الميدان لدى قطبي الكرة المصرية يتميزون باللاعبين الجيدين والمباراة صعبة لكن هجوم الزمالك يتسم بالشراسة ولديه مصطفى محمد وزيزو وأشرف بنشرقي إضافة إلى دفاع الأهلى والغيابات والاصابات ستكون مؤثرة على الأهلى.

استطرد : ارى أن رباعى هجوم الزمالك سوف يمنحون أفضلية للفارس الابيض على غرار ما حدث فى ثلاثية القلعة البيضاء فى مرمى الأهلي الأخيرة بالدورى الممتاز.

وعن الاوراق الرابحة بين صفوف الفريقين قال : الزمالك يمتلك المغربي أشرف بنشرقي واحمد سيد زيزو والأهلى لديه محمد مجدى قفشة يؤدى بشكل جيد.

وقال امير عزمى أيضا : أهم حاجة الروح الرياضية فى نهائى دورى ابطال افريقيا وأتمنى أن نرى مباراة فنية فى المقام الأول.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه رسالة مهمة الى لاعبى الأهلى والزمالك وجماهيرهما قبل نهائى القرن اليوم بدورى أبطال افريقيا مؤكدا أن الفائز الكبير من النهائى هو مصر خاصة أنها المرة الاولى التى يتواجد فيها فريقين من بلد واحد فى نهائى افريقيا .

وقال فى رسالته للاعبين فى تصريحاته الخاصة : العبوا من أجل مصر وقدموا صورة حضارية عن مصر وقيمتها العالية التى استطاعت أن تخطو خطوات كبرى فى ظل القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واوضح وزير الرياضة أن الرياضة دائما مكسب وخسارة وعلينا جميعا التحلي بالروح الرياضية التي ينبغى أن تكون العنوان الرئيسى لاى نشاط رياضى .

وأشار الوزير الى أن تأهل الأهلى والزمالك الى النهائى حدث تاريخى علينا جميعا ان نفخر به لكونه يؤكد ريادة مصر الافريقية الرياضية وتصدرها لكافة البطولات على كافة المستويات وعلى الجميع التأكيد على قيمة مصر وريادتها العالية دائما