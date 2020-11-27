3-3 نتيجة جيل الاهلي والزمالك الحالي في التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى استاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء لمتابعة نهائي القرن الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

وتتربع مصر على قائمة أكثر الدول فوزا ببطولة افريقيا برصيد 14 لقبا وضمن تواجد لقب جديد في خزائنها حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري الابطال اليوم.

النادي الأهلي أكثر الفرق المصرية تحقيقا لبطولة افريقيا برصيد 8 بطولات ونادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 بطولات والإسماعيلي برصيد بطولة وحيدة.

وهي المرة الأولى منذ عام 1964 أن يتقابل فريقين من نفس الدولة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد بين صفوف الاهلي والزمالك 6 لاعبين حققوا اللقب الأفريقي في وقت سابق.

ويعرض لكم دوت الخليج اللاعبين الذين حققوا بطولة افريقيا في الأهلي والزمالك.

- انتقل الثنائي الذي حقق آخر بطولة دوري ابطال افريقيا مع الأهلي إلى نادي بيراميدز وهم شريف إكرامي وأحمد فتحي والثالث حسام عاشور الذي لم يحسم وجهته المقبلة.

- ويتواجد الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ووليد سليمان مع النادي الأهلي وهم فقط من نجحوا في تحقيق آخر بطولة افريقية للنادي الأهلي.

- ولن يشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي في مباراة اليوم وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في حين يغيب سعد سمير للإصابة.

- علي الجانب الآخر الزمالك كان آخر تتويج بالبطولة القارية عام 2002 ولا يتواجد سوي شيكابالا الذي شارك في نهائي آخر بطولة برفقة الجيل الأسطوري للابيض أمثال حازم إمام حينما كان عمره 16 عاما فقط.

- بينما حقق الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بطولة افريقيا برفقة الوداد المغربي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في عام 2017 .