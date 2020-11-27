نهائي افريقيا.. 3 نجوم بالزمالك توجوا بلقب دوري أبطال افريقيا .. تعرف عليهم

ما لا يعرفه الكثيرون أن الجيل الحالي من نجوم الزمالك الذى يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقى غريمه التقليدي النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي يمتلك ثلاثة لاعبين سبق لهم التتويج باللقب القاري من قبل.

وحصل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم على لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017 رفقة الوداد على حساب النادي الأهلى بعدما سجل بن شرقى هدف الفوز بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء برأسية من عرضية زميله محمد أوناجم.

فيما توج الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا صانع العاب الفريق الأبيض وقائده الحالي بنسخة 2002 وهى البطولة الأخيرة التى توج بها الفارس الأبيض بهدف تامر عبدالحميد فى مرمى الرجاء المغربي وكان شيكا وقتها شابا لم يتجاوز الـ 18 ربيعا.

ويأمل شيكابالا فى التتويج باللقب القاري الثاني فى هذه البطولة اليوم ورفع الكأس الغالية والتأهل الى مونديال الأندية لينهى مشواره الكروي على أفضل ما يكون خاصة أن أمامه فرصة لخوض لقاء السوبر الأفريقى فى ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربى حال الفوز بالأميرة السمراء الليلة.

وحصد شيكابالا مع الزمالك 13 لقابا من قبل بواقع دوري أبطال أفريقيا 2002 و2 سوبر أفريقى 2003 و2020 و 2 دوري 2003 و2004 و6 القاب للكأس و2 للسوبر المصري.