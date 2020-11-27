منتخب مصر يتقدم 3 مراكز فى التصنيف الشهري العالمي

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري فى التصنيف العالمي للمنتخبات 3 مراكز محتلا المركز الـ 49 بدلا من الـ52 الذى احتله الشهر الماضي.

وحل منتخب الكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخبا على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

و حقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولي.

ووسعت بلجيكا الفارق على قمة الترتيب أمام فرنسا بينما اقتربت البرازيل من المركز الثانى بعد مواصلة البداية المميزة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر 2022.

ورغم غياب أي تغييرات كبيرة على القمة، عادت بعض الوجوه المألوفة إلى مصاف العشرة الكبار حيث عاد كل من المكسيك (المركز التاسع +2) وإيطاليا (المركز العاشر، 2+) بعد غياب تسع وأربع سنوات على التوالي حيث حل كل منهما مكان كرواتيا وكولومبيا.

فى المقابل.. كان هناك تقدم كبير لكل من رومانيا (المركز 37، 7+) والمجر (المركز 40، 7+) بينما صعد كل من مصر (المركز 49، 3+) والكاميرون (المركز 50، 3+) إلى مصاف أفضل 50 منتخبًا على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

وكان أفضل الصاعدين في الترتيب كل من غينيا الاستوائية (المركز 134، 10+) وبوروندي (المركز 138، 10+) بعد فوز كل منهما على ليبيا وموريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما صعدت أربع دول خمس مراكز أو أكثر في الترتيب وهي لاتفيا (المركز 136، 6+) وكوراساو (المركز 76، 5+) وأذربيجان (المركز 109، 5+) وجنوب السودان (المركز 163، 5+).

وسيتم اعتماد تصنيف شهر نوفمبر لتوزيع المنتخبات الأوروبية في قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ والتي ستُقام يوم 7 ديسمبر المقبل.

