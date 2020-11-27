هدف الأهلي.. سيرينو يطلب الرحيل عن صن داونز

طالب الأوروجوياني، جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إدارة ناديه بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع " soccer laduma" الجنوب أفريقي:" أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي.

وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.

يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025. وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين. وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

في سياق آخر يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.