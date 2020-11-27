الرياضة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٩ ودياً على نظيره بالنادي الأهلى برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باليوم الثاني من بطولة زد الودية.

 

و تستضيف ملاعب زد بالشيخ زايد بطولة ودية للناشئين تضم الزمالك و الأهلي و بيراميدز و زد.

 

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من أحمد صفوت ، عمر الديب ، أحمد إبراهيم ، حسن هشام. 

يقود الفريق إيهاب رفاعى مديراً فنياً ، ويساعده محمود سلطان مدرب مساعد ، أحمد عادل مدرب مساعد ، و عمرو عبد التواب مدير إدارة فريق ، وياسر سعد مدرب حراس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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