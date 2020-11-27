نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٩ ودياً على نظيره بالنادي الأهلى برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باليوم الثاني من بطولة زد الودية.

و تستضيف ملاعب زد بالشيخ زايد بطولة ودية للناشئين تضم الزمالك و الأهلي و بيراميدز و زد.

وأحرز أهداف الزمالك في المباراة كلا من أحمد صفوت ، عمر الديب ، أحمد إبراهيم ، حسن هشام.

يقود الفريق إيهاب رفاعى مديراً فنياً ، ويساعده محمود سلطان مدرب مساعد ، أحمد عادل مدرب مساعد ، و عمرو عبد التواب مدير إدارة فريق ، وياسر سعد مدرب حراس.