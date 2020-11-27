القاهرة تميمة حظ الأبيض.. استادات شهدت تتويج الاهلي والزمالك ببطولة افريقيا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، مباراة نارية بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن.

ويعتبر استاد القاهرة الدولى تميمه حظ بالنسبة لفريق الزمالك حيث نجح في التتويج بلقب البطولة ثلاث مرات بينما الأهلي حقق اللقب مرتين فقط علي الملعب.

ويرصد لكم دوت الخليج الاستادات التي شهدت تتويج القطبين بلقب دورى أبطال أفريقيا :-

شهد استاد القاهرة بطولتين للنادي الأهلي عام 1982 ، 1987 حيث نجح النادي في التتويج بـ 8 ألقاب على مدار تاريخه في بطولة دورى ابطال افريقيا البداية كانت عام 1982 على استاد القاهرة وحقق الأحمر اللقب على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني بمسمي البطولة القديم كأس أفريقيا للأندية البطلة

حقق النادي الأهلي الفوز علي الفريق الغاني بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب

- وفي عام 1987 حقق الأهلي على منافسه الهلال السوداني وحمل كابتن النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته الحالي محمود الخطيب كأس بطولة دورى ابطال افريقيا

- بطولة 2013 استضاف استاد المقاولون العرب نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بين الاهلي و اورلاندو بيراتس وحقق المارد الاحمر الفوز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين .

- بطولتى دورى ابطال افريقيا 2005-2006 على ملعب استاد الكلية الحربية حققهما النادي الاهلي بعد الفوز علي النجم الساحلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

وترتبط بطولة أفريقيا لعام 2006 بذكري قوية داخل أذهان جماهير الأهلي حيث نجح أبو تريكة أسطورة الفريق في إحراز هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 91 من زمن المباراة أمام الصفاقسي التونسي بيسارية قوية سكنت شباك الحارس .

- استاد القطن الكاميروني عام 2008 شهد علي تتويج النادي الأهلي باللقب السادس أمام القطن بعد فوز الأحمر بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين .

- وشهد الاستاد المفضل لجماهير الأهلي بتونس رداس على بطولتي أعوام 2006-2012

علي جانب آخر حقق نادي الزمالك 5 بطولات على الملاعب التالية :

- اول بطولة علي ملعب ستارز نيجيريا حيث حقق الابيض الفوز على شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد عام 1984

- استاد أفريكا سبورت عام 1986 شهد علي التتويج الثاني للأبيض بالفوز علي أفريكا سبورتس بطل ساحل العاج بركلات الترجيح

- والثلاث بطولات الاخيرة كانت علي ملعب استاد القاهرة عام 1993 بالفوز علي فريق أشانتي كوتوكو الغاني بركلات الترجيح ،و عام1996 بالفوز علي فريق شوتينغ ستارز النيجيري بركلات الترجيح ، كانت آخر بطولة لنادي الزمالك عام 2002 ورفعها حازم امام بعد الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة هدف دون رد .