أروابارينا مدرب بيراميدز: سعيد بأداء اللاعبين خلال ودية البنك الأهلي

أبدى الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز رضاه بالتجربة الودية الأولى استعدادا للدوري والفوز على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل، موضحا أن الفريق خاض تدريباته بقوة طوال الأيام الماضية وفق برنامج تدريبي شمل المران على مرحلتين لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادا للدوري.

أوضح المدرب في تصريحاته، بأن الجهد المبذول بدنيا في التدريبات وضح على أداء اللاعبين وبعض الأفكار التي تم التدرب عليها نفذها اللاعبون داخل الملعب، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في إثبات أنفسهم، وعليه الاهتمام بعمله ومواصلة التركيز في إعداد الفريق بصورة أفضل للموسم الجديد، وننيجة الفوز في المباراة الودية غير مهمة على الإطلاق، والأداء وتجربة العناصر والمركز وخطط اللعب هي الأهم حاليا، بجانب أنه من المهم عدم إصابة أي لاعب في اللقاء الودي.

أشار المدرب إلى أنه سعى خلال اللقاء الودي الأول للعب المباراة بتشكيلين مخنلفين لتجربة جميع اللاعبين بجانب التعامل بدنيا مع الأمر بصورة أفضل خاصة وأنها أولى الوديات، كما اطمأن على اللاعبين ويأمل في استعادة جميع المصابين قريبا واكتمال الصفوف، ليدخل بيراميدز أولى مبارياته في الدوري بقوته كاملة للمنافسة على اللقب من اللحظة الأولى.

أكد أنه سيحاول خلال ودية سموحة المحدد لها الأحد المقبل وباقي الوديات الوصول لأفضل تشكيل يبدأ به مباريات الدوري وانطلاقة الموسم المحلي أمام الإنتاج الحربي، موضحا أنه راض عن أداء اللاعبين والجهد المبذول في التدريبات طوال الفترة الماضية، وبيراميدز يضم مجموعة ممتازة من اللاعبين في مختلف المراكز ويسعى لأن يضع طابعه وبصمته على الأداء مع توالي التدريبات والمباريات.

وعن بداية مشوار بيراميدز في الدوري أمام الإنتاج الحربي، قال أروابارينا أن الدوري المصري قوي وصعب مثل جميع الدوريات الكبرى، ولا ينظر لاسم المنافس وهدفه خوض جميع المباريات من أجل الفوز وحصد كل النقاط، مشددا على أن فريقه يحترم جميع المنافسين.