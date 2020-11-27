نهائي دوري أبطال افريقيا.. حارس خيتافي الإسباني: أتوقع فوز الزمالك على الاهلي

توقع المصري محمد سيمو حارس مرمى فريق شباب خيتافي الإسباني فوز الزمالك على الأهلي، في المباراة، المقرر لها الليلة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.
وقال محمد سيمو في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": المباراة ستكون صعبة على الفريقين، موسيماني مدرب جيد وباتشيكو أيضا، الثنائي استطاعا قيادة الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وأشار: "البطولة غائبة عن الأهلي منذ 7 سنوات، وعن الزمالك آخر 18 عاما، وهذا دافع لكل فريق لأن يحارب على البطولة.
وتابع: "أتوقع فوز الزمالك على الأهلي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأن الزمالك يمتلك خط هجوم قوي".
وواصل: "لكن بغض النظر عن نتيجة المباراة سواء الأهلي أو الزمالك، يجب أن نبارك للفائز، لأن اللقب مصري، وهذا فخر لنا".
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.
وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.
في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.
ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب فيروس كورونا.
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