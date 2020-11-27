نهائي دوري أبطال افريقيا.. حارس خيتافي الإسباني: أتوقع فوز الزمالك على الاهلي

توقع المصري محمد سيمو حارس مرمى فريق شباب خيتافي الإسباني فوز الزمالك على الأهلي، في المباراة، المقرر لها الليلة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.

وقال محمد سيمو في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": المباراة ستكون صعبة على الفريقين، موسيماني مدرب جيد وباتشيكو أيضا، الثنائي استطاعا قيادة الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأشار: "البطولة غائبة عن الأهلي منذ 7 سنوات، وعن الزمالك آخر 18 عاما، وهذا دافع لكل فريق لأن يحارب على البطولة.

وتابع: "أتوقع فوز الزمالك على الأهلي والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، لأن الزمالك يمتلك خط هجوم قوي".

وواصل: "لكن بغض النظر عن نتيجة المباراة سواء الأهلي أو الزمالك، يجب أن نبارك للفائز، لأن اللقب مصري، وهذا فخر لنا".