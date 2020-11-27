تجهيزات نادي الزمالك لاستضافة الأعضاء لمتابعة نهائي دوري الأبطال

انتهى مسئولو نادي الزمالك من التجهيزات الخاصة بتنظيم أماكن مخصصة لأعضاء الجمعية العمومية لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.
وقد حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي إعطاء تعليمات بتجهيز عدة أماكن مزودة بشاشات عملاقة لمشاهدة المباراة نظرا لعدم السماح للجماهير أو توافر دعوات للمباراة وفقا للتعليمات الأمنية والطبية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وشهدت الأماكن المخصصة للأعضاء في النادي الأهلي تعقيم شامل مثل الحدائق المفتوحه بالنادي والصالات الكبيره استعدادا لاستقبالهم مع التشديد على ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية..
فيما علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مباراة القمة بين الفريق الأبيض والأهلي المقرر لها اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا قائلا :" المباراة بين فريقين مصريين، وأتمنى الشفاء لوليد سليمان وصالح جمعة وديانج لاعبي الأهلي كما أتمنى الشفاء لأوباما والونش وعبد الله جمعة المصابين بفيروس كورونا".
وأضاف رئيس القلعة البيضاء قائلا :" رسالتي لجمهور الزمالك هي أن يثقوا في فريقهم والمباراة 90 دقيقة وستنتهي بفائز وأتمنى أن يكون الزمالك هو الفريق الفائز، وأن يحقق اللاعبون البطولة لإسعاد الجماهير".
وقال مرتضى منصور :" أثق في قدرة الله على تعويض الزمالك من ظلم اللجنة الأولمبية أو اللجنة الخماسية والذين حاولوا تدمير الكيان الكبير، ورسالتي للاعبين في الأهلي والزمالك أنهم قوام منتخب مصر، وأريد أن أفوز في الملعب بشرف وليس بالمشاكل والسباب، ولا أريد أن يتكرر ما حدث في لقاء السوبر المحلي بأبوظبي ".
وأضاف رئيس الزمالك أنه يثق في اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة السادسة لإسعاد الجماهير، وأطالب اللاعبين بالقتال في الملعب لتحقيق الفوز.
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