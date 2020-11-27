مدرب حرس الحدود: نهائى دورى أبطال افريقيا بين الاهلي والزمالك خارج التوقعات

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي خارج التوقعات.

ويلتقى الزمالك غريمه التقليدي النادى الأهلى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا.

قال محمد حليم فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: نهائى دورى أبطال أفريقيا خارج التوقعات وصعب واعتقد الأجهز والأكثر هدوءا هو الذى سوف يحسم لقب نهائى دورى أبطال افريقيا.

أضاف: نهائى دورى أبطال أفريقيا بطولة كبيرة وأنصح اللاعبين الظهور بشكل جيد فنيا والتحلى بالروح الرياضية لأنهم يلعبون باسم مصر .

وإضافة إلى تقديم أداء مشرف للكرة المصرية

استطرد: الأوراق الرابحة التى يمتلكها الزمالك مصطفى محمد وطارق حامد وزيزو والمغربي أشرف بنشرقي.

وقال أيضا: الأهلى يمتلك أوراقا رابحة تتمثل فى عمرو السولية ومروان محسن وأجاى القادرة على قلب الطاولة فى المباراة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه رسالة مهمة الى لاعبى الأهلى والزمالك وجماهيرهما قبل نهائى القرن اليوم بدورى أبطال أفريقيا مؤكدا أن الفائز الكبير من النهائى هو مصر خاصة أنها المرة الاولى التى يتواجد فيها فريقين من بلد واحد فى نهائى أفريقيا .

وقال فى رسالته للاعبين فى تصريحاته الخاصة : العبوا من أجل مصر وقدموا صورة حضارية عن مصر وقيمتها العالية التى استطاعت أن تخطو خطوات كبرى فى ظل القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح وزير الرياضة أن الرياضة دائما مكسب وخسارة وعلينا جميعا التحلى بالروح الرياضية التى ينبغى أن تكون العنوان الرئيسى لاى نشاط رياضى .

وأشار الوزير الى أن تأهل الأهلى والزمالك الى النهائى حدث تاريخى علينا جميعا ان نفخر به لكونه يؤكد ريادة مصر الافريقية الرياضية وتصدرها لكافة البطولات على كافة المستويات وعلى الجميع التأكيد على قيمة مصر وريادتها العالية دائما