محمد محمود لجماهير الاهلي: فرحتنا الليلة

وجه محمد محمود لاعب النادي الأهلي رسالة لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد محمد محمود عبر تويتر قائلا " فرحتنا الليلة ان شاء الله".

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

وأثبت مسحة الكاف إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفار بمباراة الأهلي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وقرر الكاف الإستعانة بالحكم الرابع جاني سيكازوي فى المباراة حكما لتقنية الفار، بعد تأكد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، وتعين الحكم المصري إبراهيم نور الدين بديلا له، نظرا خبراته الأفريقية.

كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.