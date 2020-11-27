نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تفاصيل جديدة بشأن إصابة الدولى المغربي رضوان جيد الحكم الرابع فى نهائى دورى أبطال افريقيا.

ويلتقى نادى الزمالك غريمه التقليدي النادى الاهلي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا.

قال المصدر ذاته أن المغربي رضوان جيد تناول وجبة العشاء مع طاقم حكام نهائى دورى أبطال افريقيا مساء أمس الخميس وكان مرتديا الماسك وفقا للإجراءات الاحترازية.

أضاف: المغربي رضوان جيد شعر بنوبة برد وأخطر طاقم حكام نهائى دورى أبطال افريقيا بذلك بعدما تناول وجبة الإفطار اليوم الجمعة.

استطرد : المغربي رضوان جيد لم تظهر عليه أية أعراض إصابة بفيروس كورونا ولكن تعرض إلى نوبة برد وتم على أثرها عزله خلال المعسكر الحالى لحكام نهائى دورى ابطال افريقيا.

أشار إلى أن لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف استعانت بالزامبي سيكازوى كى يحل بديلا عن رضوان جيد فى غرفة تقنية الفيديو ال var على أن يتم استدعاء الدولة المصرى ابراهيم نور الدين ليكون حكما رابعا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفار بمباراة الأهلي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وقرر الكاف الإستعانة بالحكم الرابع جاني سيكازوي فى المباراة حكما لتقنية الفار، بعد تأكد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، وتعين الحكم المصري إبراهيم نور الدين بديلا له، نظرا خبراته الأفريقية.

كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

القنوات الناقلة لنهائي القرن:

ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.