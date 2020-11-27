خبراء: نهائي دوري أبطال إفريقيا قمة صعبة والأجهز فنيا يحسم اللقب

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب استاد القاهرة لمتابعة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي.

ويسعى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي موسيمانى إلى حصد اللقب التاسع فى تاريخه، بينما يأمل البرتغالي باتشيكو فى التتويج باللقب السادس للزمالك.

ووصف خبراء الكرة مباراة الفريقين اليوم بأنها صعبة للغاية،مطالبين بضرورة إعلاء الروح الرياضية ورفع شعار نبذ التعصب.

فى البداية، طالب عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الاهلي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ،لاعبي الزمالك والأهلي والجماهير بالالتزام بالروح الرياضية،قائلا:"نتمنى خروج المباراة فى إطار الروح الرياضية ونبذ التعصب كون المباراة قوية للغاية ويتابعها الملايين فى جميع أنحاء العالم".

فيما سلط ناصر عباس الخبير التحكيمى الضوء على أبرز المميزات التى يتسم بها الدولى الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الاهلى والزمالك بنهائي دورى ابطال افريقيا وقال :مصطفى غربال حكم يمتلك الشخصية التحكيمية والموهبة والشجاعة وانا قمت بمراقبته فى مباراة بين الصفاقسي والنجم الساحلي وادي مباراة كبيرة جدا وأدار المباراة تحت ضغط جماهيرى ونجح نجاحا كبيرا فى الخروج باللقاء الى بر الامان.

وأضاف: مصطفى غربال يمتلك شي مهم جدا وهو عنصر اللياقة البدنية وهو أحد أفضل الحكام الذين يمتلكون القدرة على الجرى والتحرك والتمركز والتوقع وقراءة اللعب قدرة كبيرة وخلال ٩٠ دقيقة لديه التنويع فى اسلوب الجري ما بين التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة لقصوى عندما يحتاج اللعب إلى السرعة القصوى إلى جانب فى حالة الهجوم المعاكس يتوقع مكان اللعب ويتواجد في المكان المناسب.

وتابع: مصطفى غربال حكم من الحكام الذين يعول عليهم الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وسيكون من افضل حكام القارة السمراء فى الفترة القادمة وهو صغير السن وعنده تطلع ويطور من نفسه بشكل كبير جدا.

ووجه ناصر عباس نصيحة إلى لاعبى الزمالك والأهلي،قائلا: "لديكم حكم متميز وليس لديه حسابات والحكم ينظر إلى أنه ينجح لانه سوف يتواجد فى مونديال ٢٠٢٢.

وأضاف:"المطلوب من لاعبي الزمالك والأهلي الالتزام بالقرارات التحكيمية والتركيز فى اللعب مشيرا إلى ان الحكم لديه القدرة على توفير البيئة الآمنة وسلامة اللاعبين ويقوم بتوفير حصول اللاعبين فى كلا الفريقين على حقوقهم وبالتالي لا يوجد داعى للاعتراض منوها إلى أن غربال لديه القدرة على إدارة نهائى دورى ابطال افريقيا بحيادية تامة ونجاح الحكم الجزائري فى نهائى دورى ابطال افريقيا انطلاقة كبيرة له من أجل التواجد فى مونديال ٢٠٢٢.

وأشار إلى أن مصطفى غربال لديه طاقم معاون مكون من الثنائى عبد الحق تشال ومكران وشاركوا كثيرا رفقة غربال ويتميزون بالتحانس وخاضوا العديد من المباريات التى تتسم بالحساسية والقوة والندية .

من جانبه أكد اكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أن مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي صعبة للغاية على الفريقين وقال : المباراة صعبة على الفريقين وسيخوض لاعبي الاهلي والزمالك بحذر شديد نظرا لحساسية المباراة.

وأضاف أن الأهلى يمتلك عناصر جيدة أبرزها التونسي على معلول وحسين الشحات ومحمد الشناوى حارس المرمى،فيما يمتلك الزمالك عناصر متميزة مثل محمد أبو جبل حارس المرمى وفرجانى ساسي والمغربي أشرف بنشرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد كأوراق رابحة، معربا عن أمنياته بالتوفيق لنادى الزمالك فى حصد اللقب السادس.