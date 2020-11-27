إصابة حكم مباراة الأهلي والزمالك تضع الكاف في ورطة.. وتعيين نور الدين يثير الجدل

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، بنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا : نهائي القرن".
كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ قليل استبعاد رضوان جيد بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وتعيين الزامبي سيكازوي بدلا منه، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.
لم يكن أمام الكاف سوى تعيين إبراهيم نور الدين، لعدم وجود حكام أفارقة في القاهرة، جاهزين لإدارة المباراة.
تعيين نور الدين حكما رابعا للمباراة، أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، كونه حكما مصريا في مباراة أفريقية تقام بين فريقين من مصر.
مباراة الليلة لا تحتمل أخطاء تحكيمية كبيرة، لكونها الأهم في التاريخ بين الأهلي والزمالك.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.
وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.
في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.
وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.
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