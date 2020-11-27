إصابة حكم مباراة الأهلي والزمالك تضع الكاف في ورطة.. وتعيين نور الدين يثير الجدل

وضعت إصابة المغربي رضوان جيد حكم غرفة الفار بمباراة الأهلي والزمالك بفيروس كورونا المستجد، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ورطة كبيرة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، بنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا : نهائي القرن".

كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ قليل استبعاد رضوان جيد بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وتعيين الزامبي سيكازوي بدلا منه، وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

لم يكن أمام الكاف سوى تعيين إبراهيم نور الدين، لعدم وجود حكام أفارقة في القاهرة، جاهزين لإدارة المباراة.

تعيين نور الدين حكما رابعا للمباراة، أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، كونه حكما مصريا في مباراة أفريقية تقام بين فريقين من مصر.

مباراة الليلة لا تحتمل أخطاء تحكيمية كبيرة، لكونها الأهم في التاريخ بين الأهلي والزمالك.