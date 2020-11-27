تامر عبد الحميد دونجا عن نهائي دوري الأبطال: افريقيا يا زمالك

وجه تامر عبدالحميد نجم نادى الزمالك السابق رسالة إلى لاعبي الفارس الأبيض فى نهائى دورى ابطال افريقيا أمام النادي الأهلي.

ويلتقى نادى الزمالك غريمه التقليدي النادى الاهلي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في المباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا.

قال دونجا فى تصريحات له: نهائى دورى ابطال افريقيا حدث مهم جدا وكل الدعم والمساندة لنادى الزمالك فى مباراة الليلة لحصد اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ ١٨ عاما.

واستطرد: افريقيا يا زمالك وأطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لحصد اللقب السادس فى تاريخ القلعة البيضاء.

وأحرز دونجا هدف الفوز للزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا عام ٢٠٠٢ فى مرمى فريق الرجاء ويحصد اللقب الخامس فى تاريخه.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفار بمباراة الأهلي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وقرر الكاف الاستعانة بالحكم الرابع جاني سيكازوي فى المباراة حكما لتقنية الفار، بعد تأكد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، وتعين الحكم المصري إبراهيم نور الدين بديلا له، نظرا خبراته الأفريقية.

كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي هو الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

القنوات الناقلة لنهائي القرن:

ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.