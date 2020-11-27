الجماهير عن القمة القرن: غياب بادجي وعبد الله جمعة سيؤثر على أداء الفريقين.. فيديو

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة القرن بين فريقي الأهلي والزمالك اليوم باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورصدت عدسة دوت الخليج، آراء الجماهير المصرية عن غياب 6 لاعبين من الأهلي والزمالك بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا وتأثير ذلك على أداء الفريقين خلال مباراة القمة.

قال المشجع "محمد حسين" إن غياب أليو ديانج عن خط وسط الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك سيكون مؤثرا جدًا بالرغم من وجود عمرو السولية وحمدي فتحي، إلا أن ديانج لا يعوض.

بينما قال المشجع "علي إبراهيم" إن وليد سليمان لاعب مؤثر ولكن الأهلي لا يستعين به إلا في فترة محددة على مدار المباراة وفقًا للأحداث.

في حين رأى المشجع "هاني حسن" أن عبد الله جمعة لاعب ليس له بديل،لكن إسلام جابر قادر على تعويض هذا الغياب، وكذلك الحال للاعب محمد عبد الغني قادر على تعويض غياب اللاعب محمود الونش .

وأشار المشجع "وليد محمد" إلى أن عبدالله جمعة كان سيصنع الفارق مع الزمالك لكن الفريق أكبر من تأثره بلاعب أو اتنين ويستطيع الزمالك التتويج بالبطولة.

وتابع "نادر علي" أن غياب محمود الونش عن الزمالك سيؤثر في قلب الدفاع 100%، وبديله سيكون محمد عبد الغني، وبدائل يوسف أوباما لن تكون على نفس المستوى، وسيترك أثرا كبيرا في أداء الزمالك".

وأشار "مصطفي محمود" إلى أن الأهلي سيتأثر أكثر من الزمالك، وخط وسط الأهلي في غياب ديانج قد يكون هناك تأثير كبير".

وقال المشجع " سيد أحمد" إن صالح جمعة بعيد عن المشاركة وغيابه لن يكون مؤثرا لأنه لم يشارك نهائيًا مع الأهلي طوال الفترة الماضية.

وأثبت مسحة الكاف إصابة المغربي رضوان جيد حكم الفار بمباراة الأهلي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

وقرر الكاف الإستعانة بالحكم الرابع جاني سيكازوي فى المباراة حكما لتقنية الفار، بعد تأكد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، وتعين الحكم المصري إبراهيم نور الدين بديلا له، نظرا خبراته الأفريقية.

كان الكاف عين، أمس، الخميس، مباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏