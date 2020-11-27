تفوق أحمر كاسح.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك فى دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وهي مباراة تاريخية و ديربي قاري مثير .

مواجهة اليوم وإن كانت الأولى في نهائي دوري الأبطال، إلا أنها ليست الأولى بين الفريقين فى البطولة ، حيث سبق أن التقى الفريقان عدة مرات في الأدوار المختلفة لهذه البطولة.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين:

سبق وأن التقى الفريقان في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في 3 مباريات ولا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الفريقين بعدما انتهت المباريات الثلاث بنتيجة التعادل الإيجابي.

ونجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارتين من أصل 8 فيما فشل الزمالك في الخروج بشباك عذراء في مواجهات الفريقين بدوري أبطال أفريقيا .

وسجل خط هجوم الأهلي 15 هدفا في شباك الزمالك من خلال 8 لاعبين تمكنوا من هز شباك المنافس.

ويعد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الزمالك في مواجهات الفريقين بدوري الأبطال فيما كان أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق صاحب أخر الأهداف.

ثنائي الأهلي التاريخي محمد بركات ومحمد أبو تريكة هما أصحاب المقام الرفيع في لقاءات القمة بالبطولة الأفريقية بعدما تمكن كلاهما من هز شباك الزمالك في 8 مناسبات بواقع 4 أهداف لكل لاعب.

وجاءت مواجهات الفريقين السابقة على النحو التالي :

المواجهة الأولى تعود إلى نسخة 2005 من دوري أبطال أفريقيا لحساب الدور قبل النهائي فى البطولة وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 عن طريق عماد متعب ومحمد بركات وعاد الأهلي ليكرر فوزه في موقعة الاياب بهدفين دون رد بتوقيع محمد بركات.

وتجددت مواجهة الفريقين في نسخة 2008 لحساب مرحلة المجموعات وانتهت المباراة الأولى بنتيجة 2-1 سجل للأهلي أمادو فلافيو وأحمد حسن فيما انتهت المباراة الثانية بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 سجل ثنائية الأهلي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة.

انتظر كلا الفريقين 4 سنوات حتى التقيا مجددا في دوري الأبطال والتي جاءت لحساب مرحلة المجموعات وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد أبو تريكة بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1 وسجل هدف الأهلي محمد بركات.

والتقى الفريقان في نسخة 2013 لحساب دور المجموعات انتهت المباراة الأولى بنتيجة التعادل 1-1 وسجل هدف الأهلي محمد أبو تريكة وفي المباراة الثانية حقق الأهلي الفوز بنتيجة 4-2 سجل رباعية الأهلي وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي.