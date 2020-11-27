نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس ليبرتادوريس.. جريميو البرازيلي يفوز على جواراني الباراجوياني بدور الثمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جريميو البرازيلي الفوز على جواراني الباراجوياني في عقر داره 2 / صفر صباح اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ16 ووضعقدما في دور الثمانية ببطولة كأس ليبرتادوريس.

وافتتح جيان بير التسجيل لجريميو في الدقيقة 56 ثم أضاف زميله إدواردو جابريل الهدف الثاني للفريق قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وأنهى جواراني المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد جورج موريل من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة من اللقاء إثر حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب "أولمبيكو مونيمنتال" بمدينة بورتو أليجري البرازيلية صباح الجمعة المقبل.