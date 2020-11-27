"تار بايت".. بن شرقي وأوناجم تحت رحمة الأهلي وموسمياني

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الكرة الإفريقية، وخاصة المصرية منها، نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

النادي الأهلي ومديره الفني بيتسو موسمياني، لديهما "تار بايت" أمام ثنائي الزمالك، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في البطولة الإفريقية.

ثنائي الزمالك استطاع أن يطيح بموسيماني عندما كان مدربا لفريق صن داونز عام 2017، أثناء تواجدهما في صفوف الوداد البيضاوي المغربي، من دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما صنع أوناجم هدف الفريق المغربي في الإياب الذي مكنهم من الوصول إلى الضربات الترجيحية واقتناص بطاقة العبور.

في النسخة ذاتها نجحا أيضًا في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، بهدفين مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث سجل بن شرقي هدف الذهاب وصنع هدف الإياب.

جدير بالذكر أن لاعبي الأهلي يعلمون جيدًا خطورة الثنائي، حتى المدير الفني للفريق الأحمر بيتسو موسمياني، على دراية كاملة بقدرات الثنائي.