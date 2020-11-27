نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح تعليمات خاصة إلى لاعبي خط الوسط بالفريق الأحمر لتنفيذها في مباراة اليوم قبل مواجهة الزمالك.

وطلب موسيماني من ثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" باللعب السريع والتمرير الصحيح وعدم الاحتفاظ بالكرة.

كما طلب موسيماني من اللاعبين الثلاثية بضرورة التسديد على المرمى كأحد الحلول لتسجيل الأهداف.

وحذر موسيماني لاعبي الوسط من الاحتفاظ بالكرة والمبالغة في المراوغات، كما شدد عليهم بضرورة القتال في الملعب بكل بقوة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.