رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح تعليمات خاصة إلى لاعبي خط الوسط بالفريق الأحمر لتنفيذها في مباراة اليوم قبل مواجهة الزمالك.
وطلب موسيماني من ثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" باللعب السريع والتمرير الصحيح وعدم الاحتفاظ بالكرة.
كما طلب موسيماني من اللاعبين الثلاثية بضرورة التسديد على المرمى كأحد الحلول لتسجيل الأهداف.
وحذر موسيماني لاعبي الوسط من الاحتفاظ بالكرة والمبالغة في المراوغات، كما شدد عليهم بضرورة القتال في الملعب بكل بقوة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.